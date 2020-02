Acusan a Dele Alli de racismo por video de burla sobre del coronavirus

Dele Alli fue muy criticado por subir un video suyo donde se burla de un ciudadano chino y del coronavirus en redes sociales

10 de Febrero 2020

Dele Alli ha estado en la mira de las redes sociales luego de publicar un ofensivo video en Snapchat. El jugador del Tottenham bromeó sobre el coronavirus y fue acusado de racismo. Al final, terminó por pedir disculpas.

En medio de todas las noticias que salen sobre el coronavirus, el inglés publicó un video donde se burló de un hombre de nacionalidad china. "¿Corona qué...? Por favor, escuche con volumen", fue lo que puso en la red social Snapchat mientras se grabó junto a esa persona de fondo.

Luego, publicó otro video donde puso: "Este virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme" junto a un jabón para lavarse las manos.

Esta situación no paso desapercibida en redes sociales. Alli fue muy criticado por los usuarios de redes sociales por burlarse de una enfermedad que está haciendo estragos en China con más de 700 muertos. Además, lo trataron de racista por la broma al ciudadano chino.

Al final, Dele Alli publicó un video en la red social china Weibo para pedir disculpas. "Quiero disculparme por el vídeo que publiqué en Snapchat. No fue gracioso. Me di cuenta de eso inmediatamente y lo eliminé. No es algo de lo que se deba bromear. Mando todo mi amor, pensamientos y oraciones para todos en China".

