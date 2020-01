Pep Guardiola reveló a los equipos que nunca piensa entrenar

Guardiola confesó que hay dos equipos en este mundo a los que nunca entrenaría a pesar de que le ofrezcan un buen acuerdo

Por: Mónica Mojón Lugo 07 de Enero 2020 · 09:14 hs

Pep Guardiola sigue siendo uno de los mejores entrenadores del mundo con sus logros en el Barcelona, Manchester City y Bayern Munich. Sin embargo, el entrenador catalán ha revelado que existen equipos a los que nunca entrenaría a pesar de tener un buen contrato sobre la mesa.

Previo al duelo que enfrenta en la Carabao Cup, el entrenador catalán reveló que si deja a los ingleses existen dos equipos a los que no iría para dirigir el banquillo: "Después de entrenar al City, nunca entrenaré al United. Como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid. Estaré en las Islas Maldivas si no tengo oferta. Buen, en las Maldivas no porque no tiene campos de golf", comentó Guardiola.

Además de ello, recordó algunos comentarios de Alex Ferguson cuando todavía no se encontraba en la Premier League: " Sé que eramos el vecino ruidoso. Ahora no sé lo que somos. En Inglaterra hay muchos equipos top, no uno o dos como en otros países.Sé lo que significa el Derbi para ellos", comentó Guardiola.

Nuevo Derbi para el City por las semifinales de la Carabao Cup

Este martes, Pep Guardiola enfrenta un nuevo Derbi en la Premier League para pasar de ronda en la Carabao Cup. Esta será la primer semifinal y el City deberá enfrentarla en Old Trafford para buscar ventaja.