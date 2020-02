La dura infancia de Hakim Ziyech, el nuevo fichaje del Chelsea

Ziyech reveló en una entrevista los duros problemas que atravesó en su infancia, sobre todo tras la muerte de su padre

Por: Hugo Avalos 16 de Febrero 2020 · 09:46 hs

Hakim Ziyech será nuevo jugador de Chelsea en el próximo verano. Aunque su destino podría haber sido muy diferente, incluso lejos del fútbol. Vivió una dura infancia y así lo confesó en una entrevista con el diario neerlandés De Volskrant.

Ziyech tendrá su primera experiencia fuera del fútbol neerlandés cuando en el próximo verano llegue al Chelsea, luego del acuerdo al que llegó con el Ajax por su fichaje a cambio de 45 millones de euros.

Un gran salto en la carrera de Ziyech, quien tuvo que vivir momento desagradables en su infancia. En diálogo con el citado medio, reveló detalles de lo que fueron esos años, sobre todo, tras el fallecimiento de su padre cuando tenía diez años.

"Esa enfermedad (esclerosis múltiple) lo destrozó. Podía hacer cada vez menos. No podía caminar, comer, hablar... Y acabó de la peor manera. Recuerdo la noche de su fallecimiento. Era un niño de diez años. Ya no volví a la escuela, el fútbol tampoco me importó. Me había ido por completo. Lo dejé todo", confesó el marroquí.

Aziz Doukifar, ex futbolista, fue su gran soporte y quien lo sacó de ese duro momento. "Hakim se salió completamente de los rieles. Bebía, fumaba y también tomaba drogas. Lo ayudé lo mejor que pude para alejarlo de este mal camino. Yo era su mentor, su padre, su entrenador. Vi que tenía miedo de mostrarse en cancha. Lo dejé jugar varios torneos y luego simplemente lo vi crecer. Con un poco de suerte, funcionó. Hakim floreció por completo", cerraron.

