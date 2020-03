Harry Kane amenaza con su salida del Tottenham

El delantero del Tottenham acaba de sembrar la bomba en Inglaterra al hablar de su salida del equipo en el futuro cercano

Por: Hugo Avalos 29 de Marzo 2020 · 15:21 hs

Harry Kane continúa recuperándose de su lesión de isquiotibiales que lo alejado de la temporada con el Tottenham. Aunque, rompió silencio en una nota digital con Sky donde dejó entrever su posible salida.

Para Kane, ganar títulos es sumamente importante y esa sería una de las razones que motivaría su salida del Tottenham. De hecho, si el equipo no se muestra con posibilidades de alcanzar el éxito, el delantero considerará buscar un nuevo destino.

"Es una de es una de las cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme", afirmó.

"Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y mejorar, convertirme en uno de los mejores jugadores. Así que todo depende de lo que ocurra como equipo y de cómo progresemos. No es definitivo que me quede aquí para siempre", insistió.

En relación a las razones por las que no pudo lograr un título en Tottenham, Harry Kane expresó: "Es algo difícil de encajar como jugador. Quiero ganar en todo lo que hago y cuando nos acercamos y no lo logras, es difícil de asumir y se va acumulando. Así que tanto yo como el equipo tenemos que dar todo lo que tenemos , lo mejor de ti, para ganar cada partido y conquistar títulos. Por una razón u otra, todavía no lo hemos conseguido".

