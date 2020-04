James Rodríguez sería moneda de cambio para fichar a Paul Pogba

El mediocampista colombiano no entra en los planes del Real Madrid y sería clava para hacer llegar al francés campeón del mundo

Por: Julio Vera Sanchez 09 de Abril 2020 · 09:31 hs

James Rodríguez vive momentos de incertidumbre en su carrera, el colombiano no ha pasado buenos momentos en las últimas temporadas y su futuro no parece seguir en el Real Madrid, pues no cuenta con el aval de Zidane, lo que se refleja en sus escasas participaciones.

El mediocampista finaliza contrato con los merengues en junio del 2021 y sin posibilidades de una renovación, el club busca rescatar algo de los 75 millones de euros invertidos en el futbolista, pero también podría fungir como una importante moneda de cambio.

Desde Inglaterra aseguran que Zidane aún insiste en el fichaje de Paul Pogba y ve en Rodríguez una opción para llegar al campeón del mundo, pues el colombiano es el tipo de jugador que interesa al Manchester United.

Sin embargo, no es el único equipo en la Premier League interesado en el futbolista, pues desde el mercado de invierno, Carlo Ancelotti ha tenido acercamientos con el mediocampista para llevarlo al Everton.

También te puede interesar:

Dos gigantes de la Serie A buscan el fichaje de Dembélé

Cristiano Ronaldo vuelve a romper cuarentena para ir a entrenar al estadio