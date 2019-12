James Rodríguez terminaría en Everton para reunirse con Ancelotti

James tiene una nueva opción para dejar el Real Madrid este mes de enero luego de sus constantes lesiones y bajo rendimiento

Por: Mónica Mojón Lugo 19 de Diciembre 2019 · 11:39 hs

James Rodríguez regresó a los entrenamientos este jueves, pero aún no tiene sitio en el once de Zidane esta temporada. El colombiano no está viviendo su mejor momento en su regreso al Real Madrid, así que ya hay equipos que lo buscan para este enero y entre ellos esta el nuevo Everton de Carlo Ancelotti.

Ancelotti ya estuvo con el colombiano tanto en el Real Madrid como en el Bayern Munich y ve factible que lo acompañe de nuevo en su etapa con el Everton. Su contrato en la Premier League está a punto de cerrarse y entre sus peticiones está James Rodríguez para este mes de enero en el mercado invernal.

El pase de James Rodríguez no sería nada complicado para Ancelotti ya que el colombiano le tiene aprecio y el Real Madrid desea hacer caja con su salida para lanzarse por otros galácticos como Kylian Mbappé al término de esta temporada.

Los demás equipos que pelean por James Rodríguez

El único problema que tendría el Everton para fichar a James Rodríguez está en que otros clubes también han buscado a el cafetero para este mercado de invierno. Chelsea , Manchester United, Arsenal, Atlético de Madrid y Napoli son algunos de los interesados en comprar al colombiano para enero.