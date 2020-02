El día que Lewandowski pudo haber fichado por el Manchester United

Robert Lewandowski confesó el día que casi ficha por el Manchester United y explicó el motivo por el que no se dio la transferencia

Por: Hugo Avalos 22 de Febrero 2020 · 13:30 hs

Robert Lewandowski está en uno de sus mejores años como goleador. Lleva 38 goles en 32 partidos jugados en la temporada y, a sus 31 años, todavía piensa en una carrera por muchos años más. Aunque, todo podría haber cambiado si hace algunos años fichaba por el Manchester United.

En una extensa entrevista con el diario The Guardian, el delantero polaco del Bayern Munich habló de varios temas, pero sorprendió al contar su casi fichaje por el Manchester United, cuando jugaba en el Borussia Dortmund.

"Hablé con Sir Alex Ferguson dos años después de fichar con el Borussia Dortmund. En ese momento, pensé de verdad en marcharme porque era Ferguson y el Manchester United", confesó Lewandowski.

Sin embargo, el fichaje no se dio y el propio delantero lo explicó: "El Dortmund me dijo que no. Era la primera vez que pensaba en irme porque, piénsalo, una llamada de Sir Alex Ferguson para un jugador joven es algo impresionante. Fue un día especial para mí".

Lewandowski, a sus 31 años, sigue en un gran nivel y planea su futuro. "Quiero seguir jugando durante mucho tiempo. No siento que tenga 31 años y trabajo para seguir en el nivel top durante cinco o seis años más", cerró.

