Manchester City le roba al Barcelona el fichaje de una joya brasileña

Por: Hugo Avalos 02 de Mayo 2020 · 08:11 hs

Manchester City logró arrebatarle al Barcelona el fichaje de una joya brasileña. Yan Couto, de 17 años, reveló en una entrevista que ha decidido fichar por el conjunto de la Premier League, luego de un llamado que tuvo de parte de Pep Guardiola.

Hace algunos meses, Couto estuvo en la mira del Barcelona y hasta tenía prácticamente todo acordado con su club, Curitiba, para dar el salto a Europa. Sin embargo, algo cambió en el joven campeón del mundo Sub-17 con Brasil.

En declaraciones a ESPN Brasil, Yan Couto reveló cómo fueron las negociaciones. "Primero hablé con el Barcelona. La charla fue muy positiva y realmente pensé que iría al Camp Nou", afirmó.

"Pero entonces apareció Manchester City y me indicó cómo serían las cosas allí (...) Hablé con Guardiola. Me dijo que haría pretemporada con el primer equipo y que a partir de ahí dependería de mí", explicó. Y agregó: "Guardiola fue muy atento y dijo que estaba muy feliz de que me hubiese decidido por la propuesta del City. Fue la mejor decisión para mí".

Si bien Yan Couto todavía no puede viajar a Inglaterra por el coronavirus, lo cierto es que el acuerdo es un hecho. Según distintas fuentes le indicaron a ESPN, Manchester City mejoró la oferta del Barcelona y pagará seis millones de euros, que pueden ser hasta 12 por incentivos.

