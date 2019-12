Manchester City volvió a perder y le deja el título prácticamente servido al Liverpool cuando todavía falta toda una ronda por delante

Por: Hugo Avalos 28 de Diciembre 2019 · 07:40 hs

Una nueva derrota en Premier League deja en jaque al Manchester City y le deja prácticamente el título en bandeja al Liverpool. El mal momento del equipo de Pep Guardiola se explica en los bajos números que tiene hasta el final de esta primera ronda.

Guardiola mostró una actitud muy preocupante por la última derrota a manos de los Wolves el pasado viernes. "No podemos rendirnos, si no no estaremos en Europa. Quedan menos de 40 horas para que juguemos. Tenemos que prepararnos. Nuestra respuesta siempre es buena. Estamos acostumbrados a estar arriba y ahora tenemos que pelear", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Manchester City parece haberle entregado definitivamente la Premier League al Liverpool tras esta derrota. Sus números son preocupantes para un equipo de Guardiola y para lo que han sido los últimos años del club.

Los datos que explican el mal momento del Manchester City

El partido ante los Wolves explica el mal momento del Manchester City. Fue el peor partido de Pep Guardiola como entrenador en cuanto a posesión desde su llegada a Inglaterra. Solamente tuvo el 37,8% de posesión. Si bien esta última estadística se puede explicar por la rápida expulsión de Ederson, también es verdad que el equipo desperdició una ventaja de 2-0 arriba.

Los citizens suman su quinta derrota de la campaña y ya superan la cantidad de caídas que tuvieron en toda la temporada pasada en la Premier League (4). Además, le han encajado 23 goles en contra, es decir un poco más de un gol por partido e iguala la misma cantidad de tantos recibidos en el anterior torneo donde fueron campeones.

Manchester City parece haber dejado en bandeja el título de la Premier al Liverpool. Los 14 puntos de diferencia son una diferencia prácticamente irremontable, más teniendo en cuenta que los de Anfield tienen un partido menos y no perdieron en el torneo. Todo en contra para los de Guardiola y compañía...