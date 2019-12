Manchester City ofreció por error 80 millones por Lionel Messi

El CEO del Manchester City confesó haber realizado por error una oferta por Lionel Messi de un bajo precio para el nivel del argentino

Por: Mónica Mojón Lugo 26 de Diciembre 2019 · 09:21 hs

A pesar de que varias listas le han quitado valor a Lionel Messi, la realidad es que el argentino tiene un valor incalculable en el mercado. Manchester City, uno de los equipos que sueña con el argentino, está consiente de ello y por eso sorprendieron cuando revelaron el error en la oferta que hicieron por el delantero.

Garry Cook, CEO del Manchester City entre 2008 y 2011, confesó que por error terminó realizando una oferta por Messi que ni siquiera se acercaba a su valor real en el mercado. El error de los ingleses de produjo por un malentendido en una conversación telefónica con sus jefes que provocó que lanzara 80 millones de euros por el argentino.

El error del City en la oferta por Lionel Messi

En ese entonces, Thaksin Shinawatra seguía como propietario del Manchester City y su segundo, Pairoj Piempongsan, habló con Cook y Paul Aldrige: Imagina la escena, Paul diciendo con su acento londinense 'Dime qué estamos haciendo, está fuera de control' y Parioj en una tumbona gritando 'Yes,yes,yes! Very messy messy, it's getting messy".

Las cosas se salieron de control y Cook entendió "We've got to get Messi", así que el CEO lanzó una oferta al Barcelona. Poco después recibió una llamada de Dave Rihchards de la Premier League: "¿Has hecho una oferta por Messi? ¿Setenta millones de libras? ¿Estás loco?". Resulta que los culés quedaron atónitos por la cantidad de 80 millones de euros que ofrecieron, pero todo se trató de un simple error.