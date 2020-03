Mourinho quiere sacar a Nélson Semedo del Barcelona en verano

El portugués no termina por afianzarse en el equipo culé y The Special One lo pide para el Tottenham la próxima temporada

Por: Erick Medina 03 de Marzo 2020 · 08:00 hs

El futuro de Nélson Semedo podría estar lejos del Barcelona en junio próximo. Y es que el Tottenham de José Mourinho estaría pensando en realizar una oferta que lo lleve a Londres la siguiente temporada.

Medios ingleses aseguran que Semedo ha sido la primera petición de Mourinho a su directiva para reforzar el lateral. Entre bajas de juego y la inclusión de Sergi Roberto en su posición, no ha sido indiscutible en Camp Nou.

La tarea para los 'Spurs' no será sencilla, pues el luso es el único lateral nominal con que cuenta el Barca por ese sector del campo y requerirá al menos haber fichado alguien en la demarcación para pensar en una negociación.

Cabe señalar que los rumores que vinculan al portugués lejos de Barcelona se remontan al pasado verano, cuando se especuló que podría entrar como moneda de cambio en el Atlético de Madrid por Antoine Griezmann.