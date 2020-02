Niño escribe sorprendente carta a Klopp pidiendo que el Liverpool pierda

Un niño de 10 años se volvió viral en redes por una carta que le escribió al técnico del Liverpool, quien le envió una respuesta

Un niño de 10 años, hincha del Manchester United, le envió una carta al entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, pidiéndole que pierda partidos en la Premier League. El alemán le respondió.

El pequeño Daragh se volvió viral por su sorprendente carta a Klopp. Harto de ver ganar al Liverpool, el niño le envió una carta donde le pide a su equipo que ya no gane más.

"El Liverpool está ganando muchos juegos. Como fanático del United, esto es muy triste. La próxima vez que juegue el Liverpool, por favor, haz que pierda. Solo tienes que dejar que el otro equipo anote. Espero haberlo convencido de que no vuelva a ganar en la Premier League ni ningún otro juego", fue parte del mensaje enviado por el menor.

El asunto no quedó ahí. De hecho, Klopp se animó a responderle al pequeño Daragh. Lejos de tomarse la carta en broma, le escribió otra carta respondiéndole a su pedido con sumo respeto y amabilidad.

La respuesta de Klopp al niño de 10 años:

"Querido Daragh, antes de nada quería darte las gracias por escribirme. Sé que no me has enviado buena suerte o algo de eso pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol, así que no importa para lo que sea, aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo.

Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles.

Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que todo va a ser siempre como es ahora, pero te puedo decir con 52 años que definitivamente, este no es el caso.

Después de haber leído tu carta, de lo que puedo estar seguro es de tu pasión por el fútbol y por tu equipo. El Manchester United es afortunado por tenerte.

Espero que si nosotros tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá levantar más títulos no estés decepcionado, porque aunque nuestros clubes sean grandes rivales, también tenemos un gran respeto el uno por el otro. Para mí, de eso es de lo que trata el fútbol.

Cuídate y buena suerte".

