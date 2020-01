Pep Guardiola se quedará en el Manchester City

En medio de los rumores de una posible salida, Guardiola dejó las cosas en claro respecto a su continuidad en el Manchester City

Por: Hugo Avalos 18 de Enero 2020 · 08:59 hs

Pep Guardiola le ha puesto un alto a los constantes rumores de una posible salida del Manchester City. En rueda de prensa, el catalán insistió con su continuidad para el próximo año en el Etihad.

En toda Europa, la gran incógnita en estos últimos meses ha estado en la continuidad del entrenador del City para la próxima temporada. Esta vez, el propio Pep fue el que respondió a estos rumores para ponerle fin de una vez por todas.

"Me quedo, al 100%. A no ser que me echen, el año que viene estaré aquí. Tengo contrato. No creo que sea necesario anunciar nada", aseguró Guardiola, algo incrédulo por las dudas de los periodistas.

Guardiola no duda de su continuidad en el Manchester City

Los rumores han incomodado la tranquilidad con la que se suele expresar Guardiola. Totalmente a la defensiva, insistió en su idea de continuar en el Manchester City. "Siempre repito la misma idea. Estoy bien aquí. Aunque no lleguemos a cuartos de final en Champions, no me voy a rendir. Otra cosa es que quieran a otro entrenador. Si no, no hay duda sobre mi futuro", expresó.

Por ahora, el futuro parece claro para Pep Guardiola, o eso es en lo que insiste. Diferente puede ser que venga una atractiva oferta que lo haga pensar en su salida, pero al menos, de momento, las cosas seguirán igual el próximo año.