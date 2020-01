La millonaria suma que Pochettino pagaría al Tottenham para volver a entrenar

Pochettino es candidato a dirigir grandes equipos de Europa. Si llegase a firmar con algún equipo, deberá pagarle una cifra millonaria a Tottenham

27 de Enero 2020

La relación de Mauricio Pochettino con el Tottenham no terminó, pese al despido del entrenador a comienzo de temporada. ¿Por qué? Es que el técnico argentino debe pagarle una importante suma de dinero a los Spurs para poder volver a entrenar: 11 millones de euros.

Según informa el Daily Mail, Pochettino no tiene fácil su llegada a algún equipo en la presente temporada. Es que para que puede volver a tener trabajo deberá darle un resarcimiento económico importante al Tottenham.

La cifra de 11 millones de euros parece exagerada y puede ser uno de los puntos por los cuales los equipos interesados en el entrenador argentino no se deciden a buscarlo.

Manchester United y Bayern Munich, los equipos que buscan a Pochettino

El futuro de Mauricio Pochettino podría estar en cualquiera de estos dos equipos. El Bayern tiene a Hansi Flick, técnico interino que reemplazó a Niko Kovac, hasta final de temporada. Terminará su labor en junio y, después, podrían buscar al argentino.

En tanto, el Manchester United podría considerar seriamente a Poche en cualquier momento. La continuidad de Ole-Gunnar Solskjaer no está del todo clara y los rumores ponen al ex Spurs como inminente candidato a tomar las riendas en Old Trafford.

