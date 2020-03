West Ham pide que la Premier League se declare "nula" por el coronavirus

Debate en Inglaterra por el futuro de la Premier League. West Ham pide la "nulidad" de la temporada, lo que lo salvaría del descenso, mientras que Liverpool perdería el título

Por: Hugo Avalos 14 de Marzo 2020 · 10:37 hs

El futuro de la temporada de la Premier League está en debate en Inglaterra. La vicepresidenta del West Ham, Karren Brady, pidió que el torneo se declare "nulo" por el avance del coronavirus. Si esto ocurre, Liverpool perdería el título.

En una nota para el diario The Sun, Brady pidió que la temporada de la Premier League se declare "nula", ya que no se podría terminar ante el avance de la pandemia del virus COVID-19. En este sentido, explicó que la suspensión o cancelación de la competencia ha sido "una certeza".

"No se puede evitar la posibilidad de que la Premier League, así como las categorías inferiores del fútbol inglés, tengan que ser canceladas y esta temporada declarada nula porque si los jugadores no puede jugar, los partidos no pueden seguir adelante", declaró.

Versiones desencontradas en Inglaterra por el futuro de la Premier League

Si este pedido del West Ham prospera lo salvaría del descenso, ya que en esta temporada se encuentra luchando en la parte de abajo. Aunque, esto también implicaría que Liverpool, de forma increíble, pierda el título que está tan cerca de conseguir. Los Reds llevan 30 años sin poder lograr su primera Premier League.

El pedido de los Hammers no es descabellado y concuerda con las palabras de Greg Clarke, presidente de la Federación Inglesa de Fútbol (FA). En una reunión el pasado viernes, el directivo no descartó que el torneo se "anule" debido a que los partidos no se disputen por el aumento de casos del coronavirus.

Aunque también hay otras versiones. Una nota del diario The Telegraph hace un par de días contemplaba la posibilidad de dar como ganador absoluto de la temporada al Liverpool, mientras que los descensos se anularían, por lo que la próxima temporada podría tener 22 equipos con los dos ascensos del Championship (Segunda División).

De cualquier manera, el próximo jueves podría ser un día decisivo en el futuro de la temporada de la Premier League cuando los directivos se reúnan para definir los pasos a seguir.

