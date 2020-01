Afición del Chelsea pide en Twitter el fichaje de Raúl Jiménez

El goleador mexicano se ha ganado el respeto de los aficionados blues que lo piden como el próximo delantero del equipo

Por: Julio Vera Sanchez 24 de Enero 2020 · 10:35 hs

Raúl jiménez siegue siendo una sensación de en la Premier League y así lo demostró con su espectacular anotación en el partido entre los Wolves y el Liverpool.

Las actuaciones del mexicano ha conquistado a propios y extraños, pues el rendimiento del Lobo Mayor en contra de los llamados Bix Six: Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal y Tottenham ha sido destacado.

Esto a llevado a los aficionados de los Blues a pedir el fichaje de Raúl en Twitter para el próximo mercado de verano; en la actual temporada suma 11 anotaciones y se coloca entre los goleadores del campeonato.

Chelsea busca delantero

Los Blues no atraviesan por su mejor momento y se encuentran en la búsqueda de un centro delantero. Frank Lampard quien tiene borrado al francés Olivier Giroud dando prioridad al joven Abraham, sin embargo, el británico no ha terminado de adaptarse a la Primera División, por lo que no suena descabellado el arribo del mexicano.