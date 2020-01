Liverpool ya conoce cuánto tiempo será baja Sadio Mané por lesión

El senegalés salió lesionado antes del medio tiempo durante la visita al Wolverhampton en la Premier League

24 de Enero 2020

El Liverpool venció de forma apurada por 2-1 al Wolverhampton en la Jornada 24 de la Premier League, sin embargo, sufrió una baja importante en su plantel de cara a los octavos de final de la Champions League.

El senegalés Sadio Mané salió lesionado antes de finalizar el primer tiempo en el Molineux a causa de una molestia muscular y para no lamentar algo más grave, abandonó el campo de juego.

En conferencia de prensa el estratega Jürgen Klopp desconoció el estado de salud del veloz delantero, pero especuló con la posibilidad de una ruptura fibrilar que lo podría ausentar entre 10 y 15 días de las canchas.

"No, creo que está en el escaneo en este momento", respondió el alemán. “No me sacaron del escaneo, así que no. [Crucemos los dedos], sí".

Un Liverpool de época

Tras sumar otros tres puntos en la Premier League ante los Wolves del mexicano Raúl Jiménez, el Liverpool de Júrgen Klopp llegó a 41 partidos sin perder en el torneo local. La última vez que cayó fue el 03 de enero del 2019 en su visita al Manchester City, misma caída que le costó el título con diferencia de un punto en la tabla.

