Sadio Mané dispuesto a perder título de Liverpool en la Premier League

Por: Hugo Avalos 08 de Abril 2020 · 09:08 hs

Sadio Mané, figura del Liverpool, aseguró en una entrevista para TalkSport que "no se siente campeón" y que incluso acepta que la Premier League se cancele por la crisis del coronavirus.

El senegalés se mostró realista y comprensivo respecto a la situación que afronta todo el mundo respecto a la pandemia de coronavirus. Es por esto que su postura respecto a la reanudación de la temporada de la Premier League difiere por completo con el pensamiento de cualquier aficionado red.

En este sentido, respecto a si se siente campeón, Mané respondió: "Todavía no, no creo. Me encanta mi trabajo y me encanta el fútbol, quiero ganar en el campo. Quiero ganar los partidos y quiero conseguir el trofeo, es lo que me encantaría, pero, con esta situación, entenderé lo que sea que pase".

"Algunas personas han perdido a miembros de sus familias y esa es la situación más complicada, pero, para mí, es mi sueño (ganar la Premier) y quiero ganarla este año. Si no se da el caso, lo aceptaré. Es parte de la vida", explicó. Y agregó: "Espero que podamos ganarla el año que viene".

