Thomas Lemar dejaría al Atlético de Madrid para fichar con el Arsenal

Por: Julio Vera Sanchez 13 de Marzo 2020 · 10:14 hs

Thomas Lemar se ha convertido en una carga para el Atlético de Madrid, los 70 millones desembolsados por los colchoneros al Mónaco por el fichaje del francés no se ha visto reflejados en la cancha de juego y apunta a ser uno de los elementos a salir en la próxima ventana de transferencias.

El atacante no ha visto un solo minuto de actividad en el último mes debido a una lesión de la que no ha conseguido salir y no lo pone como disponible para Diego Pablo Simeone, quien ya no lo ha considerado en ocasiones ni para salir a la banca.

Sin embargo, de acuerdo a información publicada por 'The Telegraph', el futuro del ariete cambiaría de rumbo en el próximo mercado de verano, pues el Arsenal estaría dispuesto a desembolsar una millonada por Lemar.

Los Gunners ven al atacante como una opción para las reformas en el plantel de cara a la próxima temporada, después de los malos resultados del actual ciclo, décimos en Premier League y eliminados en los dieciseisavos de la Europa League.

Según el medio citado, los dirigidos por Mikel Arteta ofrecerían 50 millones por el fichaje, lejos de los 70 que buscan recuperar los colchoneros.

