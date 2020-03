Las tres opciones de Willian para fichar en el mercado de verano

El delantero brasileño finaliza contrato con el Chelse en junio de este año y comienza a vislumbrar sus opciones

Por: Julio Vera Sanchez 05 de Marzo 2020 · 13:09 hs

El autor de uno de los goles en la victoria por 2-0 del Chelsea sobre el Liverpool en la FA Cup, Willian, no tiene un futuro claro en los Blues pese a ser uno de los elementos clave en el once de Frank Lampard, pues a menos de seis meses para concluir su contrato no hay luces sobre una renovación.

Debido a esto el brasileño es consciente sobre las tres opciones que puede barajar en cuanto a su futuro a 31 años de edad, aunque no los refleja con su velocidad en la cancha en cada partido.

La principal y más lógica sería insistir en una renovación con el conjunto londinense, algo que aunque no suena descabellado, luce como el panorama más difícil, no sólo por su edad sino por la petición del jugador quien espera estar tres años más, pero no le ofrecen más de dos y con el mismo salario.

La segunda de sus cartas es cambiar de aires dentro de la misma ciudad, pero ahora bajo las órdenes de José Mourinho en el Tottenham Hotspur, algo que ya se había manejado, ante la buena relación que llevaron ambos tras el pasaje del portugués por Stanford Bridge

Su última opción es marcharse de la Premier League para recalar en La Liga con el Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone, quienes buscan alguien que pueda darle ocupar un lugar por la banda ante la ausencia de elementos con ese carácter ofensivo.