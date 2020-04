Futbolista francés queda varado en Bolivia por coronavirus

Julien Benhaim-Casanova llegó a Bolivia en enero, pero por distintas complicaciones no ha sido inscripto por lo que se encuentra varado y sin equipo

Por: Hugo Avalos 04 de Abril 2020 · 09:38 hs

El futbolista francés Julien Benhaim-Casanova se encuentra varado en Bolivia, debido a las complicaciones que ha tenido desde su llegada al club San José de Oruro, sumado a la crisis del coronavirus.

Benhaim-Casanova se encuentra solo y varado en Bolivia. Debía firmar con el San José Oruro para comienzos de año para que pueda jugar las fases previas de la Copa Libertadores, pero al final, el club no lo pudo inscribir y el equipo, además, quedó eliminado.

Para colmo, San José de Oruro no lo inscribió en el torneo local, por lo que se quedó sin contrato. "Estoy mal porque estoy solo, completamente solo. San José no me dice nada, no me contesta, no me ayuda, ni nada", señaló el centrocampista de 23 años.

Para su fortuna, Benhaim-Casanova, quien supo destacarse en el SC Bastia, podrá regresar a Francia este sábado para estar cerca de su familia y cumplir con la cuarentena del coronavirus.

