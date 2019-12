Confirman acercamientos de Estudiantes del la Plata por Andrés Iniesta

El Manchego podría vivir su primer aventura como futbolista en el continente americano con el Pincha

23 de Diciembre 2019 · 14:18 hs

Lo que había comenzado como uno de los tantos rumores de fichajes sobre el arribo de grandes figuras al continente americano, podría ser una realidad en este mercado de pases para la Superliga Argentina.

De acuerdo a medios de aquel país suramericano, Estudiantes de la Plata se habría puesto en contacto con Andrés Iniesta para llegar a un acuerdo y sumarlo al plantel para la segunda mitad del torneo.

Así lo confirmó el presidente del Pincha Juan Sebastián Verón y aseguró la existencia de conversaciones con el Manchego en otro de los bombazos del futbol argentino.

"Hoy no podemos decir que hay una negociación con Iniesta, pero sí conversaciones. Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no", comentó en entrevista para Radio Rivadavia.

Estudiantes haría uso de la amistad entre Javier Mascherano y el español para encontrar la manera de vestirlo rojiblanco en el 2020, aunque luce complicado convencerlo de deja la comodidad ofrecida por el Vissel Kobe en Japón.

No sería la primera vez que ocurre, este mismo año el italiano Daniele De Rossi se convirtió en el bombazo mediático de Boca Juniors, aunque su rendimiento a distado mucho de lo esperado.