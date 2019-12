Riquelme piensa en Arturo Vidal como regalo de Navidad para Boca

Arturo Vidal no tiene definido su futuro en Barcelona y Román Riquelme buscará convencerlo para que venga a Boca

Juan Román Riquelme está decidido a revolucionar Boca y no sólo con su llegada. Es que para el 2020 debe renovar el plantel del equipo y uno de los nombres que maneja es el de Arturo Vidal. Su futuro en Barcelona es incierto.

Según información de Infobae, Román quiere al Rey Arturo en el Xeneize para el 2020. El ídolo xeneize ya asumió como vicepresidente segundo de la institución y ahora prepara lo que será el plantel para la continuación de la Superliga Argentina.

Riquelme quiere nombres de peso para el equipo que dirigirá Miguel Ángel Russo, quien asumirá como nuevo entrenador de Boca en los próximos días. Anteriormente, el nuevo directivo había buscado a otro chileno, Charles Aránguiz, quien rechazó el ofrecimiento. Ahora, Román buscará a Vidal.

Arturo Vidal duda en seguir en el Barcelona

El presente del mediocampista chileno en el Barcelona no es claro. Ernesto Valverde, su entrenador, no lo ha tenido tan en cuenta como él quisiera. De hecho, no fue titular en el Clásico, algo que no le cayó bien.

Volvió a Chile para pasar las Fiestas y en su llegada puso en duda su continuidad. "Es un tema que se lo dejo a otra persona (a su agente). No me preocupo de eso y menos ahora que estoy en mis días de descanso. Yo ya hice mi trabajo y mi representante es el que tiene que ver eso. Estoy bien contento en Barcelona, así que cuando vuelva a entrenar lo veremos”, dijo.