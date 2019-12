Boca Juniors apostaría por el regreso de Edwin Cardona a la Superliga

El mediocampista colombiano finalizó su préstamo con Pachuca y los Rayados de Monterrey no cuentan con sus servicios

Por: Pasión Fútbol 19 de Diciembre 2019 · 12:01 hs

Boca Juniors busca potenciar su plantel de cara a la segunda mitad de la Superliga argentina, además de la probable salida de Alexis Mac Allister al futbol europeo y lo poco redituable que resultó De Rossi.

Debido a esto han aumentado los rumores sobre el regreso de Edwin Cardona a la escuadra Xeneize tras finalizar el préstamo con Pachuca y Monterrey, dueño de su carta, no cuenta con el colombiano para el Clausura 2020.

En redes sociales tomo relevancia un comentario del periodista Claudio Civello, quien no ve descabellado su regreso, a pesar de la fuerte suma económica que pediría la Pandilla por la venta definitiva.

"No me sorprendería le peguen un llamado a Edwin Cardona, se terminó el préstamo del Pachuca y Monterrey no lo quiere, además no sería tan complicado repatriar al colombiano".

Cardona no cuenta con la venia del director técnico regiomontano Antonio Mohamed, quien lo acuso de poco profesional por sus excesivas fiestas y poco cuidado en su alimentación.