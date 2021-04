Un jugador de Cruz Azul reveló las amenazas de muerte contra la vida de sus hijos

En el documental de Cruz Azul, el cineasta Carlos Batiz reveló que un elemento recibió fuertes amenazas contra la vida de sus hijos.

Por: Bolavip 08 de Abril 2021 · 12:44 hs

El estupendo momento actual de Cruz Azul no tapa lo que vivió desde su última consagración de Liga MX en 1997. A partir de allí, La Máquina acumuló malos tragos y decepciones que profundizaron la sequía más grande de su historia.

Los más de 23 años sin títulos calaron hondo en varios aficionados y jugadores, que tuvieron que soportar todo tipo de presiones y amenazas durante su estadía en el conjunto de La Noria. En esa línea, una nueva y aterradora historia fue revelada por el cineasta Carlos Batiz.

"Hay un jugador que nos dice: 'Tú no sabes la vergüenza que nos da salir a la calle cuando perdemos, a mis hijos los han amenazado de muerte'. Sería bueno que la gente conociera el aspecto humano, realmente se contrapuntea con lo que hemos visto en la cancha", señaló quien colaboró en la elaboración del documental Azul Oscuro.

Además, Batiz reveló que muchos elementos reprochan la idea de que vendieron algunos choques, como la Semifinal de la Liguilla pasada frente a Pumas: "¿Tú crees que yo tengo cara para llegar a ese lugar, en donde me he formado y donde siempre me han tratado bien, con la mancha de que supuestamente me vendí? Es imposible".

Por lo pronto, el próximo encuentro de Cruz Azul para alcanzar el récord de 12 victorias consecutivas será el sábado frente a Chivas en el Estadio Azteca.